TPHCM giao quyền xử lý vi phạm xây dựng về xã, phường, đặc khu

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định quy định về việc phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Sở Xây dựng; UBND xã, phường, đặc khu; Ban Quản lý Khu công nghệ cao; Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao; Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM là các cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý việc xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn.

Trong đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với công trình xây dựng do cơ quan này cấp giấy phép xây dựng, quyết định đầu tư xây dựng; dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng.

Các công trình nhà tôn xây dựng trái phép trên địa bàn phường Phước Thắng bị TPHCM phát hiện thời gian qua (Ảnh: Quang Vũ).

Sở cũng chịu trách nhiệm đối với công trình xây dựng do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với tất cả công trình xây dựng (kể cả các công trình xây dựng do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thẩm định) trong phạm vi ranh giới thuộc thẩm quyền.

UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Xã, phường, đặc khu cũng chịu trách nhiệm đối với công trình do địa phương cấp giấy phép, quyết định đầu tư xây dựng; dự án đầu tư xây dựng công trình do địa phương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng; công trình, bộ phận công trình xây dựng phát sinh sau khi công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc đã được cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Các địa phương cũng theo dõi, kiểm tra đối với công trình xây dựng không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, các ban quản lý (kể cả các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng).