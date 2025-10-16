Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Quản lý trên giấy chỉ là ngoại lệ"

Sáng 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Chuyển đổi số. Dự luật gồm 8 chương, 79 điều, dự kiến Quốc hội thông qua theo quy trình rút gọn tại kỳ họp thứ 10 tới.

Dự thảo luật nêu rõ cơ quan Nhà nước có trách nhiệm phối hợp liên thông để cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chuỗi sự kiện thay vì phân mảnh theo thẩm quyền hành chính của từng cơ quan như hiện nay.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo yêu cầu người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần; quy trình xử lý xuyên suốt, liền mạch, phi địa giới hành chính và cắt giảm tối đa thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân (Ảnh: Hồng Phong).

Dự thảo Luật cũng quy định Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm mọi công dân, không phân biệt độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, tình trạng kinh tế xã hội, điều kiện địa lý hoặc khả năng thể chất, đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết dự luật xác định chuyển đổi số là đột phá hàng đầu; ưu tiên phát triển hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Cùng với đó, dự thảo cũng nêu nguyên tắc kết nối, liên thông của hệ thống thông tin phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến; trách nhiệm pháp lý của cơ quan Nhà nước trong việc khai thác dữ liệu và không được yêu cầu nộp lại giấy tờ; đảm bảo chất lượng và hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thống nhất định hướng trên, song theo ông, trong thời gian chuyển giao vẫn phải có quy định đảm bảo hệ thống hiện nay vận hành bình thường để cung cấp dịch vụ và không gây khó khăn cho người dân.

"Nếu chúng ta đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số khi chưa đảm bảo điều kiện về hạ tầng và con người, sẽ dẫn đến vướng mắc và có thể tác động đến việc thực hiện thủ tục hành chính cũng như cung cấp dịch vụ công cho người dân", ông Tùng nêu quan điểm.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Hồng Phong).

Với quy định dịch vụ công trực tuyến được thiết kế và cung cấp theo sự kiện cuộc sống như dự thảo luật, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khi thẩm tra cho rằng thủ tục hành chính đã được xác định rõ trình tự, cách thức thực hiện và cơ quan có thẩm quyền xử lý, bảo đảm quyền bình đẳng của các chủ thể thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Quy định như tại dự thảo Luật có thể dẫn đến sự tùy nghi và thiếu thống nhất trong việc thực hiện thủ tục hành chính giữa các cơ quan khác nhau trong bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước.

Giải trình thêm, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh dự thảo Luật quy định rõ việc chuyển đổi cách quản lý từ "giấy sang số" và quản lý trên môi trường số phải là mặc định, quản lý trên giấy là ngoại lệ.

Cùng với quy định trách nhiệm của người đứng đầu nếu không triển khai chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước, Luật còn đặt nền tảng pháp lý cho kinh tế số và xã hội số.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: Hồng Phong).

Dự án Luật Chuyển đổi số, theo Bộ trưởng, giúp hình thành khung pháp lý thống nhất cho quốc gia số; tạo cơ chế pháp lý cho kinh tế số, xã hội số; xác định cấu trúc quản trị quốc gia thống nhất về chuyển đổi số và luật hóa các vấn đề liên quan đến nguồn lực tài chính, nhân lực, và cơ chế đầu tư cho chuyển đổi số.

Ngoài ra, Luật cũng quy định các chính sách đặc thù cho chuyển đổi số, đây là phần quan trọng để tháo gỡ khó khăn.

Bộ trưởng cho biết dự thảo luật quy định Nhà nước cho phép dùng ít nhất 1% ngân sách để thực hiện chuyển đổi số, bắt buộc phải có đánh giá hiệu quả.

Theo ông, đây là một đổi mới quan trọng vì trước đây chúng ta chỉ đo lường mức độ trưởng thành, chưa chạm đến vấn đề hiệu quả, và cũng chưa làm báo cáo thường niên.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật.