Cán bộ đặc biệt xuất sắc được quy hoạch lãnh đạo mà không cần đủ điều kiện

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 205 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.

Những cơ chế tuyển dụng đặc biệt

Về định hướng, Bộ Chính trị lưu ý xác định danh mục các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng đặc biệt cần thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời xây dựng lộ trình phát triển mô hình đào tạo chuyên sâu nhằm phát hiện, bồi dưỡng sớm, tạo nguồn nhân tài cho đất nước.

Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu nhân tài quốc gia, xây dựng cơ chế tiến cử người tài. Cùng với đó, cần có cơ chế theo dõi, đánh giá, sàng lọc thường xuyên, công khai, minh bạch.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: Phạm Thắng).

Hằng năm, Bộ Chính trị nhấn mạnh ngân sách Nhà nước cần bố trí khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm (không bao gồm phụ cấp) để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng; đồng thời cho phép bộ, ngành, địa phương huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách để thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật.

Việc lợi dụng cơ chế đặc biệt để bố trí, sắp xếp cán bộ không đúng đối tượng, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp, sẽ bị xử lý nghiêm.

Về cơ chế tuyển dụng đặc biệt, Bộ Chính trị nêu rõ sẽ tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển vào làm công chức, viên chức đối với các cá nhân:

+ Nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng.

Những người này phải đáp ứng một trong các tiêu chí: Có giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế hoặc các công trình nghiên cứu khoa học, góp phần đổi mới, phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, đất nước; Có thành tích công tác đặc biệt xuất sắc, vượt trội so với yêu cầu của vị trí đang đảm nhiệm; Có phát minh, sáng chế được cấp có thẩm quyền công nhận, khen thưởng...

+ Nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong nước và quốc tế thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng.

Những người này phải đáp ứng đủ các tiêu chí: Có chuyên môn sâu trong lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với lĩnh vực tuyển dụng; Có thành tựu nổi bật trong lĩnh vực hoạt động; Có kinh nghiệm làm tư vấn, quản lý cấp cao đối với một số chuyên ngành đặc thù từ 5 năm trở lên.

Bộ Chính trị cũng nêu rõ việc thực hiện quy trình xét tuyển đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước, quốc tế, đồng thời đạt giải cao trong các cuộc thi uy tín cấp quốc gia hoặc quốc tế; ưu tiên các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng của quốc gia, địa phương.

Nhân tài được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt

Về cơ chế bố trí, sử dụng, Bộ Chính trị cho biết người được thu hút vào làm công chức, viên chức sau khi tuyển dụng sẽ được có thẩm quyền ưu tiên quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý; được bố trí công tác phù hợp, phát huy tối đa năng lực chuyên môn, trình độ, sở trường; được xem xét luân chuyển đến làm việc có thời hạn tại các tổ chức trong nước, quốc tế.

Nhà khoa học trẻ; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao; nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp, sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp hoặc bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch, bậc, kể cả trong trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Cán bộ có thành tích công tác đặc biệt xuất sắc sẽ được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Cũng theo Bộ Chính trị, cán bộ, công chức, viên chức có thành tích công tác đặc biệt xuất sắc, vượt trội, có sản phẩm cụ thể mang lại hiệu quả cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương, đất nước, sẽ được xem xét quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý mà không nhất thiết bảo đảm điều kiện về độ tuổi, đối tượng, trình độ lý luận chính trị.

Họ cũng có thể được xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh lãnh đạo, quản lý liền kề hoặc vượt một cấp (từ cấp vụ trở xuống) tại cơ quan, đơn vị, địa phương đang công tác hoặc ở cơ quan, đơn vị, địa phương khác mà không nhất thiết bảo đảm điều kiện về độ tuổi, chức danh quy hoạch, trình độ lý luận chính trị, thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm.

Về chế độ đãi ngộ, Bộ Chính trị nêu rõ ngoài chế độ chung, cán bộ có đóng góp quan trọng cho địa phương, cơ quan, đơn vị được bố trí nhà ở công vụ hoặc được ưu tiên thuê, hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở công vụ.

Những người này cũng được ưu tiên cao nhất trong nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được mua nhà ở xã hội; được hỗ trợ phương tiện đi lại, chế độ chăm sóc sức khỏe phù hợp với vị trí công tác.

Nhà khoa học trẻ; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao; nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp, được hưởng lương và phụ cấp tăng thêm hằng tháng tối thiểu 300% mức lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng (không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).

Họ cũng được áp dụng khung lương, thưởng đặc biệt, theo thỏa thuận nếu có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ được cấp có thẩm quyền công nhận.

Cán bộ, công chức, viên chức được nâng ít nhất một bậc lương của hệ số lương hiện hưởng và hưởng phụ cấp tăng thêm 300% mức lương hiện hưởng (không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).

Nhưng theo Bộ Chính trị, cán bộ được thu hút phải cam kết cống hiến, bảo đảm thời gian công tác tối thiểu tại các cơ quan, đơn vị tuyển dụng. Hằng năm, cán bộ phải báo cáo kết quả công việc, sản phẩm cụ thể với cấp có thẩm quyền.

Tùy trường hợp cụ thể, Bộ Chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền có quyền quyết định chấm dứt việc thực hiện chế độ theo cơ chế đánh giá thường xuyên, liên tục hoặc theo thời gian thực hiện nhiệm vụ cụ thể, đề tài, đề án mà không phải chờ đến cuối năm.