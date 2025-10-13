Phó Chủ tịch Quốc hội: “Rất ít công chức xã lương cao hơn 10 triệu đồng”

Sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV cũng như báo cáo công tác dân nguyện tháng 9.

Trình bày báo cáo công tác dân nguyện, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân ghi nhận nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và giám sát Dương Thanh Bình (Ảnh: Hồng Phong).

Tuy nhiên, cử tri cũng phản ánh một số thủ tục chưa liên thông được với Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính còn nhiều khó khăn; cán bộ, công chức mất nhiều thời gian để hướng dẫn, hỗ trợ…

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cũng lý giải việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đang trong quá trình ổn định, nên khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai của người dân và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn.

Cử tri kiến nghị sớm khắc phục tình trạng gián đoạn khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Góp thêm ý kiến liên quan nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề cập 2 vấn đề địa phương rất quan tâm là vị trí việc làm và chính sách cải cách tiền lương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (Ảnh: Hồng Phong).

“Lương anh em ở xã rất thấp, lại đi làm rất xa trong khi điều kiện đi lại khó khăn nên việc này phải giải quyết sớm để giữ chân cán bộ, tạo động lực cho anh em gắn bó và lăn lộn với cơ sở”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm.

Về tiền lương, bà Thanh cho biết lương của đa số cán bộ, công chức cấp xã chỉ khoảng 10 triệu đồng trở lại, rất ít người có mức lương hơn 10 triệu đồng.

“Như thế rất khó. Công tác phí đối với anh em cấp xã cũng phải bổ sung cho phù hợp với điều kiện đi về địa bàn. Khi anh em về địa bàn phải có hỗ trợ để tạo điều kiện cho họ về nhà ở công vụ cũng như công tác phí để anh em gắn bó, chứ hiện nay chúng tôi thấy rất khó khăn”, bà Thanh nói.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý sớm ưu tiên ban hành các văn bản hướng dẫn về phân cấp, phân quyền, quản lý đầu tư và phân cấp về tài chính.