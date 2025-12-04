Bộ NN&MT nói về vụ nhiều doanh nhân bị bắt do buôn bán mã số vùng trồng

Phóng viên Dân trí đặt câu hỏi về những bất cập trong quản lý mã số vùng trồng sầu riêng tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 4/12. Đây là vấn đề đang được dư luận quan tâm khi mới đây nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị công an khởi tố do mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh trả lời tại cuộc họp báo (Ảnh: Thế Kha).

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Quốc Mạnh cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang quản lý 2 loại mã số vùng trồng: Mã số vùng trồng cấp theo quy định của Điều 64 Luật Trồng trọt (mã số vùng trồng nội địa) và mã số vùng trồng cho cơ sở đóng gói, thực hiện theo các nghị định thư ký kết với các nước nhập khẩu (mã số vùng trồng xuất khẩu).

Đến nay bộ đã cấp 5.900 mã số vùng trồng nội địa, 9.334 mã số vùng trồng xuất khẩu và 1.752 mã số cơ sở đóng gói

“Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã khởi tố một số đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép mã số vùng trồng. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thấy rằng mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu đã quy định rất rõ trong nghị định thư, mã số đã cấp cho diện tích và chủ thể rõ ràng. Việc trao đổi, mua bán mã số vùng trồng không đúng quy định là phạm pháp, cần được xử lý nghiêm minh”, ông Mạnh nói.

Hơn nữa, theo ông Mạnh, việc mua bán trái phép mã số vùng trồng đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của mặt hàng nông sản Việt Nam với nước nhập khẩu.

“Chúng tôi đánh giá đây là những hành vi rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất”, ông Mạnh nhấn mạnh.

Để khắc phục bất cập, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi Luật Trồng trọt, trong đó sửa Điều 64 theo hướng bổ sung mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói để quản lý.

Cơ quan này mong muốn các cơ quan báo chí truyền thông để người dân, doanh nghiệp, tổ chức hiểu rõ được các quy định liên quan đến cấp, quản lý mã số vùng trồng để thực hiện nghiêm túc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chỉ đạo đơn vị liên quan áp dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản, trước mắt thí điểm với sầu riêng.

Hồi đầu tháng 11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) thông báo khởi tố 17 bị can trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho (Công ty NhoNho), Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy (Công ty Trái cây Thủy) và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Trần Đăng Ninh, Giám đốc Retaq; Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho; Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc Công ty NhoNho; Lê Sỹ Nghị, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty Nhonho; Nguyễn Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty Nho Nho; Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Scitech, cùng một người khác cùng bị khởi tố tội Nhận hối lộ.

Ông Phạm Thành Trí, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Golf Việt Nam, bị khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Những bị can còn lại bị khởi tố về các tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Phạm Thành Trí (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình điều tra, C03 phát hiện trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Các vi phạm này còn ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của các doanh nghiệp chân chính, dẫn đến tình trạng sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hướng đến uy tín, giảm sức cạnh tranh của nông sản nói chung, sầu riêng Việt Nam nói riêng trên thị trường.

C03 cho biết đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.