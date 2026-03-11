Bộ NN&MT dự báo ảnh hưởng xuất khẩu do xung đột Trung Đông

Tại cuộc họp báo thường kỳ sáng 11/3, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 2 tháng đầu năm nay đạt 11,3 tỷ USD, tăng trên 17% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 6,09 tỷ USD (tăng hơn 17%), giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 140,7 triệu USD (tăng 84,3%), giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 1,76 tỷ USD (tăng 23,3%)...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến thông tin tại họp báo (Ảnh: Nguyễn Chí).

Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam, chiếm 45,5%. Hai thị trường lớn tiếp theo gồm châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt 21% và 15,7%.

Hai khu vực châu Phi và châu Đại Dương chiếm thị phần nhỏ, lần lượt 2,2% và 1,4%.

Chi tiết hơn, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung Quốc với thị phần 22,9%, Mỹ 18,7% và Nhật Bản 7,2% là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, năm nay được xác định là giai đoạn đan xen cơ hội và thách thức, yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất, phát triển xanh ngày càng cao; rủi ro hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô, chuỗi cung ứng và logistics chịu tác động bởi căng thẳng khu vực.

Thị trường Trung Đông chiếm khoảng 2% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành dự báo chịu ảnh hưởng rõ rệt, giá trị xuất khẩu sang châu Âu và Bắc Phi có thể giảm tới 50%, theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Tiến cho rằng các mặt hàng truyền thống chủ yếu gồm rau quả, hạt điều, cà phê và thủy sản sẽ chịu tác động trực tiếp. Chi phí logistics, container lạnh cho thủy sản và rau quả, bảo hiểm cũng có thể tăng do giá dầu leo thang...

Đại diện Cục Chất lượng chế biến và Phát triển thị trường dự báo nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài trong một tháng, giá trị xuất khẩu có thể giảm 1 tỷ USD và nếu kéo dài hơn 3 tháng có thể lên tới 3-3,5 tỷ USD. Việc chuyển tập trung vào các thị trường truyền thống và chuyển hướng sang thị trường khác có thể bù đắp 2% kim ngạch xuất khẩu trực tiếp từ Trung Đông.