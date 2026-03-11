Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tương đương nhiều năm

Thông tin được ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, đưa ra tại họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 11/3.

Dự báo từ nay đến hết tháng 5, hiện tượng ENSO (El Nino - Dao động phương Nam) có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng 80-90%. Tháng 6-8, hiện tượng ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính, xác suất chuyển sang El Nino có xu hướng tăng dần với xác suất khoảng 35-45%.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: Thế Kha).

“Lượng mưa, dòng chảy sông suối ở các khu vực phía Nam (Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long) ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Nguồn nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi và một số hồ chứa thủy điện tạo nguồn cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp đang ở mức trung bình từ 70-80% dung tích thiết kế”, ông Khanh cho hay.

Trên cơ sở dự báo khí tượng thủy văn, ông Khanh nói ở các vùng Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ có nguồn nước cơ bản đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp trong mùa khô, nguy cơ hạn hán, thiếu nước chỉ xảy ra cục bộ ở các công trình thủy lợi nhỏ.

Xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện ở mức tương đương với trung bình nhiều năm, một số thời điểm ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Từ nay đến tháng 5, theo ông Khanh, dòng chảy trên sông Mê Công về Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm dần, đợt xâm nhập cao nhất ở các cửa sông Cửu Long tập trung vào ngày 19-23/3 với ranh mặn 4g/lít cao nhất trong phạm vi 42-55km. Ở các cửa sông Vàm Cỏ, Cái Lớn vào các đợt 1-6/3, 19-23/3, 30/3-4/4 và 18/4-21/4 với ranh mặn 4g/lít cao nhất trong phạm vi 65-70km.

Với hạ tầng công trình thủy lợi đã được đầu tư trong vùng, ông Khanh khẳng định đảm bảo khả năng chủ động kiểm soát xâm nhập mặn nên ít có nguy cơ xảy ra thiếu nước trên diện rộng. Tuy nhiên, nguồn nước về Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô phụ thuộc rất lớn vào dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công. Vì vậy cần đề phòng biến động bất thường do tác động của vận hành hồ chứa thủy điện (tích nước, xả nước hạn chế).

Xâm nhập mặn trở thành vấn đề ngày càng đáng báo động mà người dân vùng nông nghiệp trọng điểm của Việt Nam - Đồng bằng sông Cửu Long, phải đối mặt (Ảnh: Nguyễn Hành).

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có các công điện, văn bản về chủ động ứng phó với xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng như hạn hán, cháy rừng ở khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

Bộ này cũng giao các đơn vị khoa học trực thuộc liên tục cập nhật thông tin theo tuần/tháng, bao gồm việc xác định rõ các diện tích sản xuất nông nghiệp có nguy cơ bị ảnh hưởng làm cơ sở để tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó, theo ông Khanh.