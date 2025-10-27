Bộ NN&MT đề xuất được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường (https://mae.gov.vn/) vừa công khai lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân về đề xuất tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường do có thành tích xuất sắc trong tăng trưởng GDP ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo báo cáo thành tích, trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển, ngành nông nghiệp và môi trường luôn giữ vai trò trụ cột đối với kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường của đất nước. Người nông dân, vùng nông thôn và ngành nông nghiệp - môi trường đã trở thành điểm tựa vững chắc mỗi khi quốc gia đối mặt với những cuộc khủng hoảng lớn.

Từ một quốc gia thiếu lương thực, phải nhập khẩu, Việt Nam vươn lên trở thành một trong những cường quốc sản xuất và xuất khẩu nông sản của thế giới, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (Ảnh: Hồ Long).

Bộ mặt của nông thôn và đời sống của người dân ở nông thôn được nâng cao. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn ngày càng được đẩy mạnh, trở thành định hướng chủ đạo trong hoạch định chính sách quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn thống kê giai đoạn 2016-2024 tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông, lâm, thủy sản đạt 3,19%/năm.

Gần nhất, cơ quan này đã tham mưu, tổ chức triển khai nhiều định hướng, chiến lược lớn, quan trọng của ngành, lĩnh vực; đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng trên 8% năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo. Trong đó, ngành nông nghiệp phấn đấu năm 2025 đạt mức tăng trưởng từ 4% trở lên; xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 75 tỷ USD.

Đồng thời, bảo đảm đầy đủ các nguồn lực về tài nguyên như đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, thông tin, số liệu về khí tượng thủy văn phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược của đất nước.

Báo cáo thành tích cũng nhận định ngành đã đóng góp vào xây dựng nông thôn mới với những thành công của giai đoạn trước và đi sâu vào thực chất hơn, tập trung nâng cao chất lượng, cuộc sống của người dân nông thôn.

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: Văn Ngân).

Song song với đó, năng lực giám sát biến đổi khí hậu, dự báo, cảnh báo thiên tai đã có nhiều tiến bộ. Cơ sở hạ tầng về phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu được quan tâm đầu tư; thiệt hại do thiên tai đã giảm đáng kể so với 10 năm trước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đi vào hoạt động từ ngày 1/3.

Sau hợp nhất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 30 đơn vị. Lãnh đạo bộ hiện nay gồm Bộ trưởng Trần Đức Thắng và 9 Thứ trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Thanh Nam, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng.