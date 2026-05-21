Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều tội danh mới trong Bộ luật Hình sự

Tại dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công an (cơ quan soạn thảo) đề xuất bổ sung một số hành vi nguy hiểm cho xã hội để nội luật hóa các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đơn cử như hành vi vi phạm bí mật thương mại; cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền trên biển; các hành vi cấu thành tội phạm trong các điều ước được liệt kê trong phụ lục của Công ước quốc tế về trừng trị hành vi tài trợ khủng bố; hành vi cung cấp tiền, tài sản bằng bất kỳ phương thức nào, trực tiếp hoặc gián tiếp; mở rộng các hành vi khách quan của tội Rửa tiền; hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản để đáp ứng yêu cầu của Ủy ban Châu âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Dự án luật cũng bổ sung hành vi đưa người di cư trái phép tại các điều luật về các tội liên quan đến xuất nhập cảnh nhằm nâng cao khả năng gia nhập Nghị định thư về chống người di cư trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không...

Ngoài ra, Bộ Công an đề nghị bổ sung một số hành vi nguy hiểm cho xã hội để giải quyết vướng mắc, bất cập trong thực tiễn như hành vi tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Việt Nam; sản xuất, buôn bán hàng giả là chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ bao gói, chứa đựng thực phẩm phẩm; hành vi sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng; các hành vi trong lĩnh vực ngân hàng như bảo lãnh tín dụng, quản lý tài sản bảo đảm, quản lý khoản vay sau giải ngân; hành vi đốt chất thải, nhất là đối với các chất thải nguy hại và hành vi gây ra trái phép tiếng ồn, độ rung và mùi vượt tiêu chuẩn.

Song song với đó mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm chức vụ, tham nhũng đối với khu vực kinh tế tư; hành vi cố tình chậm cung cấp thông tin, tài liệu và cố tình cung cấp thông tin, tài liệu không đúng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng; hành vi lạm dụng tình dục trẻ em (quay các bộ phận nhạy cảm, chat sex…); hành vi trái phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tài sản ảo; hành vi lập trình và sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện tội phạm; hành vi lừa đảo qua sàn giao dịch ảo; hành vi thao túng dữ liệu mạng xã hội để trục lợi…

Góp ý về nội dung trên, Bộ Tư pháp nhận định bổ sung tội danh mới, hành vi phạm tội mới cần được nghiên cứu hết sức thận trọng và kỹ lưỡng, trên cơ sở phân tích, đánh giá đầy đủ và toàn diện về lý luận, thực tiễn cũng như yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới.

“Đây là chính sách có tác động và ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, thay đổi tư duy, nhận thức của người dân. Tuy nhiên, dự thảo báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự và dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách chưa cung cấp đầy đủ thông tin phân tích, đánh giá những luận cứ khoa học, thực tiễn để đưa ra các đề xuất này”, Bộ Tư pháp nêu quan điểm.

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc “đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS" hồi tháng 10/2025 (Ảnh: Công an cung cấp).

Trao đổi lại, Bộ Công an nhấn mạnh đề xuất được đưa ra trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, rà soát các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Những đề xuất bổ sung hình sự hóa trong dự thảo chính sách sẽ là tiền đề, nền tảng để cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu, lựa chọn việc hình sự hóa hành vi nào, bảo đảm bao quát, toàn diện, tránh bỏ lọt hành vi nguy hiểm đến mức phải xử lý hình sự. Những lập luận sẽ được Bộ Công an thể hiện rõ nét trong hồ sơ dự án Bộ luật Hình sự.

Bộ luật Hình sự sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XVI và thông qua tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XVI.