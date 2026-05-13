Vì sao đề xuất tăng 15 lần mức phạt tiền trong thẩm quyền của CSGT?

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đang được Bộ Tư pháp thẩm định, chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 7,5 triệu đồng - tăng 15 lần so với hiện nay (500.000 đồng), tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 15 triệu đồng.

Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 15 triệu đồng (hiện nay là 1,5 triệu đồng), tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 30 triệu đồng.

Dự thảo cũng đề xuất bổ sung phân định thẩm quyền cho CSGT về xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch giấy phép lái xe để phù hợp với việc Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Đồng thời bổ sung thẩm quyền cho trưởng công an cấp xã về xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến đăng ký xe do hiện nay công an xã được giao thực hiện công tác đăng ký xe.

Trưởng phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số (Cục CSGT, Bộ Công an) có thẩm quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 60 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Về lý do đề xuất, Bộ Công an (cơ quan soạn thảo) cho rằng việc sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh trong Công an nhân dân để phù hợp với Nghị định 189/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Việc bổ sung thẩm quyền đối với chức danh Trưởng phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số để phù hợp theo tổ chức bộ máy của Cục CSGT và cơ quan này có chức năng xử lý vi phạm hành chính.

Bộ Công an cho biết, sau hơn một năm thực hiện Nghị định 168/2024 lực lượng chức năng lập biên bản xử lý trên 3,3 triệu trường hợp, phạt tiền hơn 6.727 tỷ đồng.

Trong đó có hơn 634.550 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (16,7% các hành vi vi phạm); 3.400 lái xe dương tính với chất ma túy (0,09%); gần 38.000 trường hợp chở hàng quá tải trọng (chiếm 1%); 786.500 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ (20,6%); 147.300 trường hợp vi phạm trong độ tuổi học sinh (4,43% các hành vi vi phạm)…