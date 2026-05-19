Bộ Công an đề xuất thu hẹp tội danh áp dụng hình phạt tử hình

Thông tin được nêu trong hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo và đang được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.

Thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực từ 1/7/2025 bãi bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh, chỉ còn áp dụng hình phạt cao nhất này với 10 tội danh thuộc nhóm đặc biệt nghiêm trọng.

Bộ Công an đề xuất thu hẹp phạm vi tội danh còn áp dụng hình phạt tử hình (Ảnh minh họa: CAND).

Tại dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất tiếp tục thu hẹp phạm vi tội danh còn áp dụng hình phạt tử hình, chỉ giữ lại hình phạt tử hình đối với các tội danh có tính chất “tội ác nghiêm trọng”, xâm phạm đến khách thể đặc biệt quan trọng, gây những hậu quả nặng nề về mặt kinh tế, xã hội và an ninh con người.

Điều này không chỉ phù hợp với xu hướng quốc tế, theo Bộ Công an, còn phù hợp với quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Đảng (chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn 13936-CV/2025 về tiếp tục nghiên cứu để thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình; phù hợp với tình hình, diễn biến tội phạm và tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam).

Bộ Công an cũng đề nghị sửa đổi khoản 1 Điều 60 Bộ luật Hình sự theo hướng nếu hết thời hiệu thi hành án đối với người bị kết án tử hình thì hình phạt tử hình chuyển thành tù chung thân để giải quyết vướng mắc trong thực tiễn thi hành án tử hình, bảo đảm tính chặt chẽ, logic của luật.

Song song với đó sẽ mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền đối với một số tội danh để phù hợp với quan điểm của Đảng về tăng cường hình phạt tiền tại Nghị quyết số 49-NQ/TW/2005 của Bộ Chính trị và quan điểm về phòng, chống tham nhũng được nêu tại các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII và XIV.

Hơn nữa, điều đó còn thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Góp ý với đề xuất bỏ hình phạt tử hình ở 8/10 tội danh, VKSND Tối cao cho rằng bên cạnh hai tội danh (Tội Giết người và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi) vẫn giữ hình phạt tử hình thì nên cân nhắc giữ lại hình phạt tử hình đối với các tội danh: Tội phản bội tổ quốc (Điều 108), tội Sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 248), tội Mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251).

VKSND Tối cao lý giải, đó là các tội danh đặc biệt quan trọng, xử lý các hành vi đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm khách thể về bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia ở mức độ cao nhất hoặc là các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, có tính xuyên quốc gia, gây hậu quả nặng nề, lâu dài cho toàn xã hội, khó khắc phục.

Việc giữ hình phạt tử hình đối với các tội phạm đó sẽ bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa, nhất là đối với các trường hợp người phạm tội là chủ mưu, cầm đầu, tái phạm nguy hiểm hoặc sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy có khối lượng đặc biệt lớn.

Tiếp thu ý kiến của VKSND Tối cao, Bộ Công an cho biết sẽ nghiên cứu, rà soát, đánh giá rõ hơn về cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, trên cơ sở đó đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định việc bỏ hình phạt tử hình ở tội danh nào trong Bộ luật Hình sự hiện hành.

Cân nhắc mở rộng xử lý hình sự từ giai đoạn “chuẩn bị phạm tội”

Bộ luật Hình sự hiện hành quy định 25 tội mà người chuẩn bị phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự, chủ yếu về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, một số tội xâm phạm tính mạng, sở hữu có tính chất bạo lực và các tội về khủng bố.

Tại báo cáo tổng kết thi hành luật, Bộ Công an cho rằng cần phải nghiên cứu mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của hành vi chuẩn bị phạm tội đối với một số tội danh khác cho phù hợp với thực tiễn. Danh sách cụ thể các tội danh được bổ sung đối với hành vi chuẩn bị phạm tội chưa được công bố.

Cơ quan soạn thảo khẳng định việc mở rộng này sẽ được tiến hành một cách thận trọng và có chọn lọc, không thực hiện đại trà để tránh tình trạng hình sự hóa quá mức.

Trong quá trình tham vấn chính sách, Văn phòng Chủ tịch nước lưu ý việc chuẩn bị phạm tội là giai đoạn can thiệp rất sớm của Nhà nước vào quyền tự do của công dân. Vì thế chỉ nên áp dụng đối với các tội đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ gây hậu quả lớn để tránh rủi ro gây oan sai.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng bày tỏ lo ngại về việc hình sự hóa các ý định hoặc giao dịch chuẩn bị trong hoạt động kinh doanh. Cơ quan này kiến nghị không mở rộng sang nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở giai đoạn chuẩn bị để bảo đảm môi trường đầu tư lành mạnh.

Giải đáp thắc mắc, Bộ Công an nêu quan điểm, việc mở rộng sẽ chỉ tập trung vào các hành vi chuẩn bị đáp ứng đủ 3 tiêu chí: Mang tính nguy hiểm cao cho xã hội; có tính chất tổ chức; có khả năng dẫn ngay đến hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng nếu không được phát hiện và ngăn chặn sớm.

Danh mục các tội danh bổ sung sẽ được cụ thể hóa trong hồ sơ dự án luật trình Quốc hội, sau khi các định hướng chính sách lớn này được thông qua.

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XVI và thông qua tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XVI.