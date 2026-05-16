Bộ Công an đề xuất bổ sung hình phạt lao động công ích

Bộ Công an đang đề xuất bổ sung hình phạt lao động công ích trong dự án sửa đổi Bộ luật Hình sự. Nội dung này nằm trong nhóm chính sách hoàn thiện quy định về hình phạt, nhằm thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước, đồng thời nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Theo nội dung dự thảo, lao động công ích được xác định là một hình phạt bổ sung. Người bị kết án sẽ phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng ngoài thời gian học tập và làm việc chính của người đó, đồng thời không được trả lương.

Đề xuất này nằm trong Chính sách 3 của dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, với mục tiêu hoàn thiện hệ thống hình phạt theo hướng vừa bảo đảm tính nghiêm minh, răn đe, vừa tạo điều kiện để người phạm tội được tiếp tục lao động, cống hiến cho xã hội.

Cùng với lao động công ích, Bộ Công an cũng đề xuất một số nội dung khác liên quan đến hình phạt như bổ sung giám sát điện tử trong thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, quản chế, cấm cư trú.

Ngoài ra, dự thảo còn nêu hướng bổ sung căn cứ quyết định hình phạt trong trường hợp người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại, khắc phục toàn bộ hậu quả.

Theo Bộ Công an, việc sửa đổi Bộ luật Hình sự được đặt ra trên cơ sở tổng kết thực tiễn hơn 8 năm thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, rà soát hệ thống pháp luật có liên quan, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Bộ Công an đã xây dựng dự kiến 7 chính sách lớn trong dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi.

Trong đó, chính sách hoàn thiện quy định về hình phạt được xác định nhằm vừa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật hình sự, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa tội phạm, vừa thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước, tạo điều kiện để người phạm tội được tiếp tục lao động, cống hiến cho xã hội.

Bộ Công an đánh giá, nếu lựa chọn phương án hoàn thiện quy định về hình phạt, chính sách này sẽ góp phần giảm dần sự lệ thuộc vào hình phạt tước tự do hoặc tử hình ở một số hướng; đồng thời tăng sức nặng của chế tài tiền, quản lý tại cộng đồng và cơ chế lượng hình gắn với khắc phục hậu quả.