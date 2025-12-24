Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến các tội danh Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm đối tượng bị khởi tố, gồm: Đàm Hồng Hùng (trú tại TPHCM) về tội Đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (trú tại TPHCM), Lưu Trần Hiến (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (trú tại Đà Nẵng) cùng về tội Môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (trú tại Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã câu kết, lừa chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng mà Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý.

Các đối tượng trong đường dây “chạy án” (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tuy nhiên, Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “can thiệp”, “tác động” cơ quan chức năng nhằm giải quyết vụ án theo hướng có lợi cho bị can, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Trước các bằng chứng thuyết phục do lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan.

Như tin đã đưa, ngày 28/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng, đã khởi tố 33 bị can trong đường dây liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Cơ quan công an đã xác định quy mô rửa tiền của nhóm đối tượng lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản; thu giữ khoảng 100 tỷ đồng; kê biên 2 thửa đất; thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả; gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.