Tìm bị hại trong vụ lừa đảo tiền ảo “DRK”, chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành khác vào năm 2020-2021 do đối tượng Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) và đồng bọn thực hiện.

Kết quả điều tra xác định, khoảng thời gian đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng với các đối tượng khác tạo ra một dự án ma về đồng tiền ảo riêng mang tên “DRK”, sau đó đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, để dụ dỗ nhiều người tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi dụ dỗ được nhiều nhà đầu tư tham gia, đến cuối năm 2021, các đối tượng quyết định đánh sập dự án “DRK”, xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư, sau đó đổi qua tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng trên đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử, gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng).

Đến nay, cơ quan chức năng đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai là bị hại bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên, liên hệ với đơn vị để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.