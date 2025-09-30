Công an lấy lời khai nhóm thanh thiếu niên náo loạn khu công nghiệp ở TPHCM

Liên quan đến vụ hàng chục thanh thiếu niên náo loạn trong khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa (TPHCM), chiều 30/9, Phòng cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bình Hòa đã đưa 15 thanh thiếu niên về trụ sở để lấy lời khai.

Hàng chục thanh thiếu niên náo loạn trong khu công nghiệp Đồng An (Ảnh cắt từ video).

Những người trong nhóm này đa số 15-16 tuổi, có thiếu niên chỉ mới 13 tuổi. Qua đấu tranh ban đầu, cả nhóm khai nhận được bạn rủ đi chung để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác vào chiều 28/9.

Trong lúc đi tìm nhóm đối thủ trên đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, một thành viên đã quay video, chèn nhạc "tình anh em" và đăng lên mạng xã hội. Lực lượng công an tiếp tục truy xét những người còn lại liên quan vụ việc.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, tối 29/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hàng chục thanh niên chạy xe máy dàn hàng ngang trong khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Trong clip, có trường hợp chở ba, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí, một số thanh niên còn cầm theo hung khí.