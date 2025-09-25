Bí thư Trần Lưu Quang: Sớm làm đường kết nối trung tâm TPHCM với Bà Rịa

Ngày 25/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đối với cử tri phường Bà Rịa, Tam Long, Long Hương (TPHCM).

Nhiều kiến nghị về công tác đền bù

Tham dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Nguyễn Thị Yến, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây); bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; ông Dương Tấn Quân, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Phú Mỹ.

Đây là buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên của Bí thư Trần Lưu Quang trên cương vị người đứng đầu Đảng bộ TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ở phường Bà Rịa (Ảnh: Hoàng Bình).

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, thay mặt tổ đại biểu Quốc hội thông tin về thời gian và nội dung làm việc tại kỳ họp thứ 10 sắp tới. Theo bà Yến, kỳ họp thứ 10 dự kiến được diễn ra từ 20/10 đến 12/12 tại Nhà Quốc hội.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 42 dự án luật, 3 nghị quyết, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội như ngân sách, giám sát tối cao và công tác nhân sự... Đặc biệt, các dự luật sửa đổi về đất đai, quy hoạch, xây dựng, chuyển đổi số, giáo dục, dân số… được kỳ vọng sẽ tác động mạnh mẽ đến sự phát triển đất nước và trực tiếp đến đời sống người dân.

Cử tri Nguyễn Thị Thu Vân, phường Bà Rịa (TPHCM), phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Bình).

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri tại 3 phường đã nêu nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

Cụ thể như: tình trạng ngập nước, giải quyết thủ tục hành chính, hạ tầng xây dựng, hồ sơ tồn đọng, công tác đền bù tái định cư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu...

Cần cách làm mới

Phát biểu tổng kết hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ vui mừng với cử tri khi hôm nay tròn 1 tháng ông trở về TPHCM nhận nhiệm vụ mới.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh rằng, TPHCM chưa bao giờ lớn như thế này sau khi sáp nhập Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương, cả về diện tích, dân số và kinh tế. Trong 9 tháng đầu năm, TPHCM thu ngân sách chiếm 34% cả nước, cho thấy tầm vóc của TPHCM rất lớn và quan trọng.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm vụ lúc này là kết nối mọi người, mọi khu vực với mong muốn nâng cao chất lượng sống không chỉ ở địa phương mà cả vùng, cả nước. TPHCM phải sớm làm đường kết nối từ trung tâm TPHCM đi thẳng về khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, từ đó khai thác hiệu quả hơn tiềm năng logistics, du lịch, kinh tế biển của Vũng Tàu, qua đó phát huy tổng thể kinh tế toàn thành phố.

Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri tại phường Bà Rịa (Ảnh: Hoàng Bình).

Chia sẻ thêm với cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, nhiệm vụ cấp bách của TPHCM là cần xử lý những tồn tại cũ, hiện còn nhiều. Vấn đề này thành phố sẽ giải quyết dứt khoác, trách nhiệm của ai người đó phải chịu.

Đề cập thêm câu chuyện tăng trưởng, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng, để hoàn thành các phần việc mà Trung ương giao như xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, thì mỗi tổ chức, cá nhân cần phải làm tròn trách nhiệm, hiệu quả. Năm nay mục tiêu tăng trưởng trên 8% của TPHCM khả năng đạt được. Từ năm 2026 trở đi, TPHCM phải đặt chỉ tiêu tăng trưởng thêm 2% để đạt được 2 con số.

"Nếu không có tư duy mới, cách làm mới, thì chúng ta khó đạt được mục tiêu", Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ.

Trao đổi những thắc mắc, kiến nghị của cử tri tại hội nghị, Bí thư Trần Lưu Quang chỉ đạo các địa phương tập trung giải quyết cho người dân trên cơ sở thẩm quyền đến đâu phải giải quyết đến đó; nếu vướng, liên hệ các sở, ban, ngành để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết.

Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri TPHCM sáng 25/9 (Ảnh: Hoàng Bình).

Bí thư Trần Lưu Quang mong cử tri chia sẻ trong giai đoạn mới sáp nhập, có những việc chưa đồng bộ, nhiều cán bộ chưa kham hết công việc. Thời gian tới, thành phố phân công cán bộ phù hợp, tăng cường các tổ chuyên môn về hỗ trợ cơ sở nhằm đảm bảo hiệu quả công việc.

Chỉ đạo các địa phương tại hội nghị, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh, nguyên tắc xử lý của địa phương phải căn cứ vào pháp luật.

Trong các sự việc cụ thể, nếu pháp luật cho phép, địa phương căn cứ các quy định để hỗ trợ cho người dân, đảm bảo công bằng, quyền lợi cho người dân. Những phần việc vượt thẩm quyền, lãnh đạo các sở, ban, ngành cần hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho các phường, xã để công việc giải quyết nhanh, hiệu quả.