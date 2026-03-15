Chủ tịch Quốc hội, Bí thư TPHCM bỏ phiếu bầu cử tại xã Hóc Môn

Sáng 15/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bầu cử số 14 TPHCM. Điểm bỏ phiếu nằm tại trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn.

Nơi bỏ phiếu được đặt tại khu vực rộng rãi với cơ sở vật chất khang trang. Khu vực bỏ phiếu được trang trí sinh động với những tấm pano, áp phích, tranh cổ động, cờ Đảng, cờ Tổ Quốc. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí phấn khởi cho ngày hội non sông.

Theo ủy ban bầu cử xã, những khâu chuẩn bị cuối cùng đã được hoàn tất vào chiều hôm qua. Ngoài khu vực để thùng phiếu, bảng niêm yết thông tin ứng viên, địa phương cũng bố trí khu vực ngồi chờ cho cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tới điểm bỏ phiếu (Ảnh: Nam Anh).

Từ 6h sáng, công tác an ninh tại điểm bỏ phiếu và các tuyến đường lân cận được thắt chặt, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử. Cảnh khuyển cũng được lực lượng công an điều động để phục vụ công tác an ninh bên trong khuôn biên trường THCS Đỗ Văn Dậy.

6h30, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã có mặt tại điểm bỏ phiếu. Trước khi lễ khai mạc diễn ra, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn lãnh đạo đã xem nơi niêm yết thông tin ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn lãnh đạo đã xem nơi niêm yết thông tin ứng viên tại điểm bầu cử (Ảnh: Nam Anh).

Tại kỳ bầu cử này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 của TPHCM gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Trước ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 12 của TPHCM, đã dự các buổi tiếp xúc cử tri khu vực ngoại thành TPHCM.

Qua các buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với việc đưa các cơ chế, chính sách đặc thù của TPHCM đi vào cuộc sống, tạo những chuyển biến rõ nét về văn hóa, kinh tế, xã hội. Ông cũng cam kết cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào một số nội dung trọng tâm tại địa phương.

Lãnh đạo Quốc hội và TPHCM dự lễ khai mạc kỳ bầu cử (Ảnh: Nam Anh).

Trong đó có việc tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi pháp luật.

Trước các cử tri TPHCM, Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn góp phần xây dựng bộ máy hành chính của thành phố tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cùng cả nước và thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các ứng cử viên gồm Trưởng ban Ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM Phạm Đình Dũng; Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt Nguyễn Ngọc Hương (Nguyễn Thị Kông Trà); Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương Dương Văn Thăng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng.

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu 500 đại biểu; trong đó 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%), 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Trong kỳ bầu cử lần này, TPHCM sẽ bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 người ứng cử tại 13 đơn vị; cử tri thành phố cũng bầu 125 đại biểu HĐND TPHCM từ 208 người ứng cử tại 42 đơn vị.