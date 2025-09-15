Bí thư Trần Lưu Quang nêu 4 nguyên tắc trong công tác cán bộ của TPHCM

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ IV diễn ra ngày 15/9, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao sự chung sức, đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và nhân dân thời gian qua. Đây là những nền tảng quan trọng giúp TPHCM vượt qua khó khăn, thử thách, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong số những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, người đứng đầu Thành ủy TPHCM đã gợi mở về công tác cán bộ của địa phương.

"Sắp tới, thành phố sắp xếp, bố trí cán bộ theo 4 nguyên tắc là chọn đúng người cho công việc, lắng nghe, dân chủ, không bảo thủ", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bí thư Trần Lưu Quang cũng yêu cầu các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bám sát, thường xuyên đi cơ sở để nắm tình hình, thường xuyên nghe báo cáo về tình hình hoạt động của phường, xã, đặc khu, kịp thời chỉ đạo xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố phải tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại 168 đảng ủy phường, xã, đặc khu. Phương thức chỉ đạo, điều hành trong hệ thống chính trị thành phố cần được hiện đại hóa; bảo đảm công tác an toàn, an ninh mạng và bảo mật.

Thời gian tới, TPHCM cần triển khai hiệu quả các nền tảng ứng dụng để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Địa phương cũng chú trọng đến việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi công tác giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bí thư Trần Lưu Quang cũng đưa ra yêu cầu tổ chức lại bộ máy thực thi công vụ, đảm bảo không có khoảng trống về trách nhiệm, cơ chế…

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo tại hội nghị là rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM và quy hoạch phân khu các phường, xã, đặc khu phù hợp với bối cảnh, không gian phát triển mới. TPHCM cần khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện ngay các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế.

Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị các đơn vị tập trung hoàn thành nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung. Vấn đề này cần được trình các cơ quan Trung ương và Quốc hội tại kỳ họp gần nhất nhằm tạo cơ chế, chính sách vượt trội, làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TPHCM giai đoạn tiếp theo.