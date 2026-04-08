TPHCM rà soát cơ chế đặc thù để chuẩn bị cho Luật Đô thị đặc biệt

Ngày 8/4, Thường trực HĐND TPHCM có buổi làm việc với các ban trực thuộc về việc theo dõi, đôn đốc triển khai, cụ thể hóa cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội. Các đơn vị cũng trao đổi về công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền phục vụ việc chuẩn bị luận cứ pháp lý xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách cho biết, việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả bước đầu. HĐND thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết cụ thể nhằm thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù.

Buổi làm việc của HĐND TPHCM về việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù và xây dựng Luật Đô thị đặc biệt (Ảnh: Châu Vũ).

Đối với Nghị quyết số 98, thành phố đã hoàn thành 17/25 nhiệm vụ, ban hành 53 nghị quyết, tập trung cho lĩnh vực tài chính - ngân sách, đầu tư, giao thông, môi trường. Tuy nhiên, một số nội dung còn chưa được thực hiện do vướng mắc pháp lý và chưa bảo đảm tính đồng bộ, nhất là lĩnh vực cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, cơ chế thu phí, thị trường tín chỉ carbon và kiểm soát khí thải phương tiện.

Đối với Nghị quyết số 260, thành phố đã thực hiện 5/9 nhiệm vụ, ban hành 6 nghị quyết quan trọng liên quan đến quy hoạch, phát triển hạ tầng và cơ chế tài chính - ngân sách. Các nhiệm vụ còn lại đang được cụ thể hóa hoặc sẽ thực hiện khi có phát sinh.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của các ban thuộc HĐND thành phố trong công tác theo dõi, tham mưu triển khai các nghị quyết của Quốc hội.

Lãnh đạo HĐND TPHCM giao Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá tổng thể việc triển khai Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260. Việc đánh giá cần làm rõ các nhiệm vụ đã thực hiện, chưa thực hiện, phân định rõ thẩm quyền giữa Trung ương, HĐND, UBND TPHCM.

Ban Kinh tế - Ngân sách cần tham mưu Thường trực HĐND thành phố báo cáo Thành ủy TPHCM để có định hướng chỉ đạo chung. Đây cũng là căn cứ để theo dõi, đôn đốc và đề xuất xây dựng các nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM.

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì rà soát các nghị quyết để tham mưu, sửa đổi, thay thế các nghị quyết cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù nếu cần thiết để đảm bảo triển khai kịp thời, đồng nhất. Đơn vị cũng chịu trách nhiệm phối hợp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 222 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế, đảm bảo đầy đủ điều kiện pháp lý.

Các ban của HĐND TPHCM tiếp tục rà soát việc triển khai các nghị quyết nêu trên và các nghị quyết của HĐND TPHCM đã ban hành. Từng đơn vị chủ động tham mưu đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và định hướng khung pháp lý phục vụ xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.