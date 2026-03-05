2 khu vực trung tâm TPHCM khiến Bí thư Trần Lưu Quang trăn trở

Chiều 5/3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh trước kỳ bầu cử, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã chia sẻ với người dân về những vấn đề dân sinh tồn tại nhiều năm trên địa bàn. Trong đó, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM đã nói về 2 địa danh khiến ông luôn trăn trở.

"Tôi đã đau đáu từ rất lâu đối với 2 địa danh là khu Mả Lạng và khu Chợ Gà Gạo. Ngày xưa, thành phố từng làm nhưng vì một số lý do nên dừng lại", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh

Bí thư Thành ủy TPHCM kể lại, thời sinh viên, ông có người bạn đại học có nhà ở khu Mả Lạng. Vì diện tích nhà chật hẹp, người bạn này phải ngủ trong nhà nhưng chân phải để mé ngoài cửa.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị lãnh đạo địa phương thống kê, tập hợp những hộ dân thuộc 2 khu vực này và gửi trực tiếp cho ông. Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cam kết trực tiếp đi khảo sát để tính toán giải pháp.

"Chính quyền phải có trách nhiệm lo những khu vực trên. Theo báo cáo sơ bộ, những nơi này có hơn 1.400 hộ dân", Bí thư TPHCM nhấn mạnh.

Trước đây, 2 khu vực trên đã có dự án nhưng còn dở dang bởi không thu hút được nhà đầu tư. Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cho rằng, lời giải cho bài toán trên là tính toán lại quy hoạch hợp lý, đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa người dân và doanh nghiệp, tăng sức hút đối với chủ đầu tư.

"Nếu cho xây quá cao trong khi đường ở dưới nhỏ thì lại phát sinh kẹt xe. Do đó, thành phố cần tính toán thận trọng, không để vì mục tiêu này mà vướng chuyện khác", Bí thư Thành ủy TPHCM phân tích.

Khu Mả Lạng tại trung tâm TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bí thư Trần Lưu Quang thông tin thêm, phường Cầu Ông Lãnh có 42 chung cư cũ, phường Bến Thành có 88 chung cư cũ. Trong đó, nhiều công trình có thể tiếp tục sử dụng, cũng có chung cư xuống cấp chỉ chờ sập.

Hướng xử lý đối với vấn đề này cũng tương tự khu Mả Lạng và Chợ Gà Gạo. TPHCM cần tính toán nhằm tăng sức hút nhà đầu tư nhưng vẫn bảo đảm điều kiện sống của người dân và hạ tầng thông qua công tác quy hoạch.

Bí thư Trần Lưu Quang và các ứng viên thuộc đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM gồm các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM còn có những người ứng cử là ông Đỗ Đức Hiển, Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên, TPHCM; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh, thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.