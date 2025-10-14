Bệnh nhân nhảy từ tầng 3 bệnh viện ở Lâm Đồng

Khoảng 7h ngày 14/10, bệnh nhân H.Đ.L. (28 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng (phường B’Lao) bất ngờ đến khu vực lan can ở tầng 3 bệnh viện rồi nhảy xuống đất.

Bệnh nhân H.Đ.L. nhảy từ tầng 3 bệnh viện xuống đất nhưng may mắn bị thương nhẹ (Ảnh: Khánh Hồng).

Phát hiện vụ việc, người dân và các bác sĩ đến hiện trường, đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu.

Lãnh đạo Bệnh viện II Lâm Đồng xác nhận, bệnh nhân L. có tiền sử mắc bệnh tâm thần, được người nhà đưa đến bệnh viện điều trị vào đêm 13/10. Người này nhảy từ tầng 3 bệnh viện xuống khu vực có nhiều cây cối nên chỉ bị chấn thương nhẹ.