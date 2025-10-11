Thiếu nữ bị anh họ trói tay, cướp sạch tài sản ở Lâm Đồng

Ngày 11/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Phan Phước Thảo (19 tuổi, trú tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra vụ cướp tài sản.

Phan Phước Thảo bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Như Ý).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 7/10, Thảo đến nhà L.T.P.T. (17 tuổi, trú tại tổ dân phố 5 Tân An, phường La Gi) chơi rồi bất ngờ cầm dao khống chế nạn nhân để cướp tài sản.

Thảo dùng băng keo trói tay T. rồi cướp trang sức, điện thoại của nạn nhân với tổng giá trị hơn 45 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Đến 20h ngày 8/10, Thảo bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lưu trú tại một khách sạn ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Thảo là anh họ của nạn nhân vụ cướp.