Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Hạ tầng Lâm Đồng phải đi trước một bước

Ngày 10/10, tại Học viện Lục quân, phường Lâm Viên - Đà Lạt, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức khai mạc với sự tham dự của 498 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 124.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Theo Phó Thủ tướng, việc hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông là quyết sách mang tầm lịch sử của Trung ương, mở ra cho Lâm Đồng không gian phát triển rộng lớn chưa từng có. Lâm Đồng mới hội tụ sức mạnh của cao nguyên trù phú và vùng duyên hải năng động.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng).

Lâm Đồng giàu tiềm năng, có lợi thế nổi trội, có khác biệt về du lịch, năng lượng tái tạo, khai thác, chế biến khoáng sản bauxite, titan… Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, để biến những tiềm năng thành hiện thực tăng trưởng kinh tế, Lâm Đồng cần có tầm nhìn mới, quyết tâm chính trị mới và những hành động đột phá.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã gợi mở một số vấn đề để Đại hội Đảng bộ Lâm Đồng thảo luận, quyết nghị, nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Lâm Đồng thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 10-11/10 (Ảnh: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng).

Trong đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Lâm Đồng phải đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện lên hàng đầu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả; khai thác tối đa tiềm năng, cơ hội nổi trội, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực để tạo ra những đột phá về kinh tế.

Phó Thủ tướng gợi mở, tỉnh Lâm Đồng phải xác định kinh tế là động lực tăng trưởng chính, tập trung phát triển công nghiệp khoáng sản, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Lâm Đồng phải vươn lên làm chủ chuỗi giá trị, từ sản xuất công nghệ cao đến chế biến sâu và xuất khẩu. Du lịch và dịch vụ, phải kết hợp hài hòa giữa du lịch đại chúng với du lịch trải nghiệm chất lượng cao, kiến tạo hệ sinh thái kết nối các thương hiệu du lịch hàng đầu của quốc gia.

Một góc dự án khai thác khoáng sản tại Lâm Đồng (Ảnh: Chính Thành).

“Để thực hiện được các mục tiêu trên, hạ tầng kết nối phải đi trước một bước. Phải ưu tiên mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông chiến lược như các tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, Gia Nghĩa - Chơn Thành, Nha Trang - Liên Khương, nâng cấp các tuyến quốc lộ và đặc biệt là 2 cảng hàng không Liên Khương và Phan Thiết. Đây chính là những huyết mạch để kết nối các vùng kinh tế trong tỉnh và mở ra cánh cửa giao thương với cả nước và quốc tế”, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Thủ tướng gợi mở Lâm Đồng cần tạo môi trường thực sự thông thoáng, minh bạch để kinh tế tư nhân phát triển. Địa phương phải có cơ chế đột phá để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, biến Lâm Đồng thành một trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Một góc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Lâm Đồng (Ảnh: An Chi).

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết, Lâm Đồng phải luôn chăm lo, nâng cao đời sống người dân; đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 10 đến 11/10. Nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân (GRDP) khoảng 10-10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 6.700-7.500USD; đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực Tây Nguyên.