Bên trong chiếc balo màu trắng bỏ quên tại sân bay Đà Nẵng

Ngày 11/3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thông tin, đã trao trả tài sản có tổng giá trị hơn 150 triệu đồng cho hành khách nước ngoài để quên tại sân bay.

Trước đó, ngày 5/3, trong quá trình tuần tra tại khu vực Nhà ga T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc nội đã phát hiện 1 balo màu trắng bị bỏ quên.

Tài sản có trong balo của du khách (Ảnh: Công an cửa khẩu).

Qua kiểm tra, bên trong balo có nhiều tài sản giá trị gồm 5.000 USD (khoảng 131 triệu đồng), gần 40.000 Rubee (khoảng 11 triệu đồng), điện thoại cùng nhiều giấy tờ, tổng giá trị tài sản gần 150 triệu đồng.

Chỉ huy Đội Kiểm soát an ninh quốc nội đã phối hợp với lực lượng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng xác minh chủ sở hữu tài sản trên là ông P.A., quốc tịch Ấn Độ.

Hành khách này đến Việt Nam du lịch sau đó đi trên chuyến bay của VietJet Air từ Đà Nẵng vào TPHCM, sau đó nối chuyến trở về Ấn Độ.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trao trả lại tài sản bỏ quên (Ảnh: Công an cửa khẩu).

Đội Kiểm soát an ninh quốc nội đã phối hợp với đại diện hãng hàng không VietJet Air, các bên liên quan bàn giao tài sản cho hành khách.

Khi được thông báo về việc tìm thấy tài sản bị thất lạc, hành khách rất bất ngờ và đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.