Khách bỏ quên túi tiền và đồng hồ Thụy Sĩ hạng sang tại sân bay

Ngày 10/2, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thông tin, đã trao trả tài sản có giá trị lớn cho một hành khách để quên tại sân bay.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 9/2, Đội Kiểm soát an ninh quốc nội tiếp nhận một túi xách màu đen do hành khách nhặt được trong khu vực hạn chế của nhà ga quốc nội bàn giao.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trao trả lại tài sản cho người bỏ quên (Ảnh: Công an cửa khẩu).

Qua kiểm tra, bên trong túi có 122 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 12 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, 4 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng, tổng cộng 62,4 triệu đồng, một đồng hồ hiệu Breitling và một số vật dụng cá nhân khác.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã xác định được anh Lê Hoàng Mỹ (38 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) là chủ sở hữu số tài sản trên. Toàn bộ tài sản sau đó đã được trao trả đầy đủ cho anh Mỹ.

Nhận lại tài sản, anh Mỹ gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và hành khách tốt bụng đã nhặt được, bàn giao tài sản.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khuyến cáo, trong thời gian trước, trong và sau Tết, lượng hành khách qua sân bay tăng cao, hành khách nên nâng cao việc tự bảo quản tài sản cá nhân, hạn chế để xảy ra các trường hợp thất lạc đáng tiếc.