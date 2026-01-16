Khởi công dự án nhà ga hàng hóa mới tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Sáng 16/1, dự án nhà ga hàng hóa mới tại sân bay quốc tế Đà Nẵng được khởi công. Dự án có tổng diện tích xây dựng hơn 2,4ha, bao gồm nhà ga chính 3 tầng và một tầng lửng, được thiết kế với công suất 100.000 tấn hàng hóa/năm.

Hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm hệ thống xử lý môi trường và các công trình phụ trợ, hứa hẹn mang đến một cơ sở vật chất tiên tiến, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Bình An).

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh vai trò chiến lược của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là cửa ngõ giao thương quan trọng, kết nối hàng không, du lịch, logistics và hội nhập quốc tế của thành phố cũng như khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo ông Ấn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội, đặc biệt là ngành du lịch, thương mại dịch vụ và kim ngạch xuất nhập khẩu, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không qua sân bay Đà Nẵng đã tăng trưởng vượt bậc, khiến hạ tầng hiện hữu trở nên quá tải.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc khởi công dự án nhà ga hàng hóa mới là quyết định kịp thời, mang tính chiến lược của ACV, phù hợp với định hướng phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng hàng không Đà Nẵng, tăng công suất vận chuyển hàng hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và nhà đầu tư bấm nút khởi công dự án (Ảnh: Bình An).

“Điều này sẽ góp phần đẩy mạnh xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, đặc biệt là phát triển nhanh các khu thương mại tự do và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, giúp Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi logistics khu vực và toàn cầu”, ông Ấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai thông suốt và hiệu quả.

Ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cho biết sân bay Đà Nẵng là một trong ba cảng hàng không lớn nhất cả nước, với sản lượng hành khách và hàng hóa liên tục tăng trưởng.

Năm 2025, cảng đã phục vụ an toàn hơn 15 triệu lượt hành khách và gần 90.000 chuyến bay. Đặc biệt, sản lượng hàng hóa đạt 41.561 tấn, tăng 21% so với năm 2024 và vượt hơn 2,5 lần công suất thiết kế của nhà ga hàng hóa hiện hữu, vốn đã đưa vào vận hành từ năm 2015 và đang quá tải.

Do đó, việc đầu tư xây dựng nhà ga hàng hóa mới là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của dịch vụ logistics hàng không.

Dự án khi đi vào khai thác sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực logistics hàng không, hỗ trợ xuất nhập khẩu, tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung.