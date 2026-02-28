Chiếc đồng hồ Rolex 5.000 USD bị bỏ quên tại sân bay Đà Nẵng

Ngày 28/2, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thông tin, đã kịp thời trao trả nhiều tài sản có giá trị lớn cho hành khách để quên tại sân bay.

Trước đó ngày 27/2, tại khu vực kiểm soát an ninh nhà ga quốc nội, anh N.T.P. trong quá trình làm thủ tục đi TPHCM đã sơ ý làm thất lạc một đồng hồ Rolex trị giá khoảng 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng).

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trao trả lại tài sản cho người bỏ quên (Ảnh: Công an cửa khẩu).

Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra camera, rà soát khu vực liên quan và tìm thấy tài sản. Chiếc đồng hồ sau đó được phối hợp cùng đại diện Vietnam Airlines trao trả tận tay hành khách.

Nhận lại tài sản, anh P. bày tỏ sự xúc động, gửi thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Vụ việc thứ hai xảy ra ngày 22/2, lực lượng tuần tra tiếp nhận thông tin về việc hành khách để quên tài sản tại khu vực công cộng nhà ga T1.

Qua xác minh, công an đã trao trả 2 máy tính xách tay cho anh B.V.T. và chị P.T.L.. Tài sản được bảo quản nguyên vẹn, bàn giao đúng chủ sở hữu.