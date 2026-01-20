Chiếc nhẫn kim cương thất lạc tại sân bay và thư của người phụ nữ

Ngày 20/1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thông tin đã nhận được email cảm ơn của bà T.H.Đ.L., hành khách trên chuyến bay VN133 từ Đà Nẵng đi TPHCM, bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng kiểm soát an ninh sân bay.

Trước đó, ngày 18/1, trong quá trình làm thủ tục kiểm tra an ninh tại ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, bà L. đã vô tình để thất lạc một nhẫn kim cương tại khay đựng đồ.

Lực lượng chức năng tìm được nhẫn kim cương thất lạc tại sân bay Đà Nẵng (Ảnh: Công an cửa khẩu).

Khi máy bay đã cất cánh, bà L. mới phát hiện sự việc và bản thân đã rơi vào tâm trạng hoang mang, lo lắng.

Ngay sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bà đã lập tức liên hệ với nhân viên hướng dẫn du lịch để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Đội kiểm soát an ninh quốc nội sân bay Đà Nẵng đã chỉ đạo cán bộ triển khai các biện pháp rà soát, tìm kiếm và nhanh chóng xác định được tài sản bị thất lạc. Chiếc nhẫn kim cương sau đó được trao trả lại cho hành khách.

Trong thư cảm ơn, bà L. cho biết chiếc nhẫn không chỉ có giá trị lớn về vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc đối với cá nhân bà.

Việc tìm lại được tài sản khiến bà vô cùng xúc động. Bà đặc biệt gửi lời cảm ơn tập thể Tổ 3, Đội kiểm soát an ninh quốc nội sân bay Đà Nẵng, nhất là anh Nguyễn Thành Nhân, cán bộ trực tiếp phát hiện, bảo quản tài sản thất lạc.