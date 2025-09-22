Không có phép màu cho bé 18 tháng tuổi mất tích khi chơi trước nhà

Sáng 22/9, nguồn tin từ Công an xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) xác nhận, thi thể bé T.Q.A. đã được tìm thấy.

Như thông tin đã đưa, khoảng 16h30 ngày 21/9, bé T.Q.A. (18 tháng tuổi, trú xóm 5, xã Trung Lộc), chơi trước nhà. Khoảng 15 phút sau đó, gia đình không thấy bé nên tỏa đi tìm và trình báo cơ quan chức năng.

Thi thể bé Q.A. được tìm thấy dưới ao nước gần nhà (Ảnh: D. Quân).

Trong đêm, chính quyền xã Trung Lộc phối hợp công an xã, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, nhân dân và người thân của bé Q.A. tổ chức tìm kiếm.

Đến rạng sáng 22/9, thi thể bé gái được tìm thấy dưới ao nước gần nhà.

Nguồn tin cho hay, cách đây ít năm, người chị gái của bé Q.A. cũng tử vong do đuối nước.

Ông Trần Nguyên Hòa, Chủ tịch UBND xã Trung Lộc, cho biết tối 21/9, trong khi các lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm cháu bé, gia đình nhận được tin nhắn của người lạ, yêu cầu gửi tiền chuộc.

Công an xã Trung Lộc đã báo cáo Công an tỉnh Nghệ An xác minh chủ nhân số điện thoại nhắn tin để xử lý.