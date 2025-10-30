Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trong nhà hoang

Chiều 30/10, ông Đoàn Quang Diện, Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị, xác nhận một bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn.

Cháu bé được người dân phát hiện lúc 7h cùng ngày tại một căn nhà hoang ở thôn Phương An, xã Triệu Cơ trong tình trạng còn nguyên dây rốn, nặng hơn 3kg, bọc trong chiếc khăn mỏng.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi (Ảnh: Chính quyền địa phương cung cấp).

Người dân báo cáo sự việc đến chính quyền, đồng thời đưa cháu bé đến bệnh viện. Các y, bác sĩ tại đây đã cắt dây rốn, sưởi ấm, tiêm vaccine và thực hiện các bước chăm sóc cháu bé.

Chủ tịch UBND xã Triệu Cơ cho biết địa phương sẽ cùng người dân và bệnh viện chăm sóc cháu bé song song với việc làm các thủ tục cần thiết theo quy định.