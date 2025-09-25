Phát hiện bé gái sơ sinh quấn trong tấm vải dưới gốc cây

Ngày 25/9, lãnh đạo UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, cho biết người dân địa phương phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Cháu bé được chị Hoàng Thị Gái (trú tại thôn Hương Bắc, xã Cửa Tùng) phát hiện dưới gốc cây, trong vườn nhà dân trên địa bàn thôn Hương Bắc. Bé được quấn trong tấm vải, bên cạnh có một bình sữa và lốc sữa tươi.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi (Ảnh: Chính quyền địa phương cung cấp).

Lãnh đạo xã Cửa Tùng đã cử cán bộ phối hợp cùng gia đình chị Gái đưa cháu bé đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ cho biết cháu bé nặng 2,6kg, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

Chính quyền xã Cửa Tùng sẽ phát thông báo tìm người thân cho cháu bé, đồng thời phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.