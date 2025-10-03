Bé sơ sinh bị bỏ dưới gốc cây đã được đưa về nhà mẹ đẻ

Ngày 3/10, ông Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, cho biết cháu bé bị bỏ rơi tại địa phương đã được người thân nhận lại.

Theo ông Võ Đức Diện, mẹ cháu bé được xác định là chị N.T.H. (SN 2001, trú tại thôn Nam Cường, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị). Do mâu thuẫn gia đình, chị H. đã đưa con gái vừa chào đời đến nhà mẹ đẻ, bỏ lại dưới gốc cây rồi rời đi.

Cháu bé bị bỏ rơi (Ảnh: Chính quyền cung cấp).

Sau khi có kết quả kiểm tra ADN, xác định chị H. là mẹ cháu bé, chính quyền xã Cửa Tùng đã làm thủ tục để cháu trở về với gia đình.

Trước đó, người phát hiện bé bị bỏ rơi là mẹ chị H. nhưng không nhận ra cháu nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 24/9, bà H.T.G., trú tại thôn Hương Bắc, xã Cửa Tùng phát hiện một bé gái sơ sinh dưới gốc cây trong vườn nhà. Cháu bé được quấn trong tấm vải, bên cạnh có một bình sữa và lốc sữa tươi.

Lãnh đạo xã Cửa Tùng đã cử cán bộ phối hợp cùng gia đình bà G. đưa cháu bé đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ cho biết cháu bé nặng 2,6kg, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường.