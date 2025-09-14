Bé một ngày tuổi bị bỏ rơi vì mẹ "còn đi học, lỡ dại"

Ngày 14/9, một lãnh đạo UBND xã Mỹ Thuận (tỉnh An Giang) cho biết địa phương đang thông báo tìm thân nhân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại tổ 3, ấp Phước Hảo.

Trước đó, ngày 13/9, người dân trên địa bàn xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang phát hiện bé trai sơ sinh một ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư nhắn gửi với nội dung: “Em Sóc 12/9, con còn đi học, lỡ dại không có kinh phí lo cho bé nên nhờ cô chú nuôi giúp. Bé là con trai, cô chú không cần phải biết con là ai. Con chân thành cảm ơn”.

Anh Nguyễn Văn Hồ - nhân viên lực lượng An ninh trật tự cơ sở Công an xã Mỹ Thuận - nhận chăm sóc bé trai (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo lãnh đạo UBND xã Mỹ Thuận, bé trai nói trên đang được gia đình anh Nguyễn Văn Hồ - nhân viên lực lượng An ninh trật tự cơ sở, Công an xã Mỹ Thuận - nhận chăm sóc. Trong 30 ngày nếu không có người thân đến nhận, gia đình sẽ tiến hành thủ tục để nhận nuôi bé hợp pháp.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Hồ còn khó khăn, vợ chồng anh chỉ có một người con trai nhưng không may gặp tai nạn giao thông đã qua đời. Nhờ duyên gặp gỡ, anh Hồ quyết tâm chăm sóc và nuôi dưỡng bé.