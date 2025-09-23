Bé gái sơ sinh bị bỏ ở trạm điện cùng tờ giấy ghi tên và 15 triệu đồng

Sáng 23/9, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An (Nghệ An), xác nhận sự việc bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn. Chính quyền đã phát thông báo rộng rãi, nếu sau 7 ngày không có người thân đến nhận, địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Khoảng 5h15 ngày 22/9, trong lúc đi thể dục, anh L.N., trú tại xã Vạn An, phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên đường gần trạm điện ở xóm Tiền Phong. Bên cạnh cháu có một giỏ đồ gồm vài bộ quần áo, sữa, bỉm, thuốc bổ, một tờ giấy và số tiền 15 triệu đồng.

Bé gái sơ sinh bỏ rơi bên đường ở xã Vạn An (Ảnh: Nguyễn Văn).

Ngay sau khi sự việc được trình báo, chính quyền địa phương đã tiếp nhận, đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã để chăm sóc, kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu của bác sĩ, sức khỏe cháu bé bình thường, nặng khoảng 4kg, giới tính nữ.

“Trong giỏ đồ có 15 triệu đồng và một tờ giấy ghi thông tin cháu bé. Nội dung cho biết cháu tên gọi là Nấm, do hoàn cảnh không thể nuôi dưỡng nên nhờ ai nhặt được thì chăm sóc giúp. Hiện sức khỏe bé ổn định, rất kháu khỉnh”, ông Thái nói.

Cũng theo ông Thái, bé gái được xác định khoảng 20 ngày tuổi. Chính quyền xã đang hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm người thân cháu bé.