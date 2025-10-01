Tìm người thân bé gái bị bỏ rơi ở ngôi miếu tại Khánh Hòa

Ngày 1/10, lãnh đạo UBND phường Ninh Hòa cho biết địa phương ghi nhận vụ một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại ngôi miếu trên địa bàn.

Trước đó, vào gần 2h30 cùng ngày, người dân nghe tiếng khóc của trẻ con tại một ngôi miếu ở Tổ dân phố Quang Đông 1, phường Ninh Hòa. Tiến lại gần kiểm tra, người dân phát hiện một bé gái được quấn khăn, bỏ trong giỏ nhựa màu xanh nước biển.

Hình ảnh bé gái bị bỏ rơi ở Khánh Hòa (Ảnh: UBND phường Ninh Hòa).

Ngay sau đó, người dân đã báo tin về vụ việc đến UBND phường Ninh Hòa.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng Công an phường Ninh Hòa đưa cháu bé đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Qua chăm sóc, sức khỏe của bé gái đã ổn định. Cháu bé nặng gần 3kg, vừa sinh được 3 ngày tuổi.

Hiện UBND phường Ninh Hòa đã phát thông báo tìm người thân của cháu. Trường hợp không có người đến nhận, vụ việc sẽ được xử lý theo quy định.