Sắp đấu giá 3 khu "đất vàng" ở bãi biển Nha Trang

Ngày 10/10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo kết quả triển khai ý tưởng thiết kế đô thị và việc quản lý, sử dụng đất khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, thuộc hai phường Nha Trang và Bắc Nha Trang.

UBND tỉnh đề nghị UBND phường Nha Trang và phường Bắc Nha Trang kiểm tra, rà soát hiện trạng, báo cáo, đề xuất việc lập hoặc điều chỉnh các quy hoạch chi tiết trong phạm vi ranh giới hành chính của phường quản lý. Đây sẽ là cơ sở để xác định vị trí đấu giá đất và vị trí quy hoạch công viên cây xanh phục vụ công cộng.

Các công trình của khu nghỉ mát Evason Ana Mandara đã được phá bỏ, chuẩn bị lên phương án đấu giá, đấu thầu theo quy định (Ảnh: Trung Thi).

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, đề xuất UBND tỉnh phương án tổ chức đấu giá, đấu thầu đối với khu đất trước đây là khu nghỉ mát Evason Ana Mandara, đã được nhà nước thu hồi.

Ngoài ra, Sở Tài chính Khánh Hòa được yêu cầu phối hợp với cơ quan liên quan rà soát các khu đất đã hết thời hạn sử dụng, gồm nhà hàng Sailing Club và nhà hàng Louisiane, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các bước tiếp theo, hoàn tất thủ tục để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức đấu giá, đấu thầu theo quy định.

Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara thời điểm chưa được phá bỏ công trình (Ảnh: Trung Thi).

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở Xây dựng tỉnh này chủ trì rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai ý tưởng thiết kế đô thị khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng. Trong đó, cần có báo cáo đánh giá cụ thể việc áp dụng ý tưởng thiết kế đô thị vào quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt tại khu vực này.

Trước đó, vào tháng 9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thông qua Thiết kế ý tưởng đô thị khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng.

Khu vực đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Bắc Nha Trang cũng được chỉnh trang để phục vụ người dân và du khách (Ảnh: Trung Thi).

Theo thiết kế ý tưởng được thông qua, gần 20km bờ biển Nha Trang trong tương lai sẽ được quy hoạch bài bản, tích hợp nhiều tiện ích đẳng cấp, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và du khách.

Cũng theo thiết kế, phần đất nơi trước đây là khu nghỉ mát Evason Ana Mandara, sau khi bị thu hồi, sẽ được quy hoạch xây dựng thành “Ngôi làng của biển”.

Tại khu vực này, tỉnh Khánh Hòa dự kiến bố trí một số công trình phục vụ thương mại, nhưng mật độ xây dựng sẽ không vượt quá 5%. Phần còn lại sẽ được cải tạo thành công viên ven biển, có lối đi công cộng ra biển, giữ lại tối đa mảng xanh hiện có và bổ sung thêm các hạng mục tiện ích phục vụ người dân, du khách.