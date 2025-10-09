Vụ bé sơ sinh nằm trong túi bóng ven đường: Mẹ bí mật sinh con rồi bỏ rơi

Ngày 9/10, ông Trần Nguyên Hòa, Chủ tịch UBND xã Trung Lộc (Nghệ An), cho biết người thân đã đến xin nhận lại cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo ông Hòa, mẹ cháu bé không phải là người địa phương, làm công nhân tại một nhà máy. Do trục trặc tình cảm với bạn trai, chị này sinh con nhưng không nói cho ai biết và sau đó bỏ rơi con.

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, không mặc quần áo, bị bỏ rơi trong túi bóng màu đen để bên vệ đường (Ảnh: Công an xã Trung Lộc).

“Trước mắt xã tạm bàn giao cháu bé cho gia đình chăm sóc. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị, phòng ban liên quan hoàn tất thủ tục xét nghiệm ADN xác định chính xác mối quan hệ huyết thống để bàn giao cháu bé cho gia đình theo quy định của pháp luật”, ông Hòa thông tin.

Như Dân trí đã thông tin, chiều tối 6/10, một công nhân phát hiện tiếng khóc trẻ nhỏ gần khu trọ thuộc xóm 11, xã Trung Lộc.

Người này tới kiểm tra và phát hiện một bé trai sơ sinh nằm trong túi bóng màu đen bị vứt bỏ bên vệ đường. Thời điểm được phát hiện, bé không mặc quần áo và không có bất kỳ đồ vật hay giấy tờ tùy thân nào kèm theo.