Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Sáng 28/10, Trạm Y tế Trường Thi (phường Trường Vinh Nghệ An) tiếp nhận một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân trong tình trạng còn nguyên dây rốn và bánh rau.

Theo báo cáo của Trạm Y tế Trường Thi, vào khoảng 7h20 cùng ngày, ông N.V.C. và bà V.T.T., trú khối 5, phường Trường Vinh phát hiện một bé trai sơ sinh trước cửa nhà mình.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi được đưa vào Trạm Y tế Trường Thi (Ảnh: Hoàng Cẩm).

Sau đó hai người đã đưa cháu bé đến Trạm Y tế Trường Thi để cấp cứu. Thời điểm tiếp nhận, bé trai tím tái, không khóc, được các y bác sĩ khẩn trương ủ ấm và sơ cứu ban đầu. Sau khoảng 15 phút, cháu bắt đầu cử động và cất tiếng khóc.

Trạm y tế đã lập tức chuyển cháu đến Bệnh viện đa khoa Vinh để tiếp tục theo dõi và chăm sóc. Theo ghi nhận tại bệnh viện, bé trai có thân nhiệt 36 độ C, da hồng hào hơn, phản xạ và tiếng khóc rõ hơn.

Trạm Y tế Trường Thi đã báo cáo vụ việc lên Trung tâm Y tế Vinh và UBND phường Trường Vinh để xem xét, chỉ đạo các bước xử lý tiếp theo theo quy định.