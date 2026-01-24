Bé gái 14 tuổi mất tích nhiều ngày ở Lâm Đồng

Ngày 24/1, Công an phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan truy tìm tung tích bé gái Nguyễn Thị Vân Hà (14 tuổi, trú tại khu phố 5, phường Phú Thủy) mất tích nhiều ngày qua.

Bé gái Nguyễn Thị Vân Hà mất tích nhiều ngày qua ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo thông tin ban đầu, vào 12h35 ngày 21/1, bé Hà được người thân chở đến khu dân cư ở khu phố Phú Thịnh, thuộc phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, sau đó, người thân không thể liên lạc với em.

Xảy ra vụ việc, người thân em Hà tổ chức tìm kiếm và trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Theo mô tả của người thân, bé Nguyễn Thị Vân Hà cao khoảng 1,65m, nặng khoảng 45kg, tóc đen dài qua vai.

Trước khi mất tích, bé gái mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đen, quần jeans màu xanh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm song chưa có kết quả.