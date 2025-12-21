Bất ngờ nhận 40 triệu đồng từ tài khoản lạ, một phụ nữ báo công an

Ngày 21/12, Công an xã Kon Braih, Quảng Ngãi thông tin đã hỗ trợ chị Đ.T.T.T. (SN 1987, trú tại xã Kon Braih) làm thủ tục trả lại 40 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Trước đó, chị T. bất ngờ nhận được 40 triệu đồng từ một tài khoản ngân hàng lạ. Thấy số tiền lớn, không rõ nguồn gốc, chị đã đến Công an xã Kon Braih trình báo vụ việc.

Chị T. làm thủ tục tại ngân hàng để trả lại cho người chuyển nhầm (Ảnh: Công an xã Kon Braih).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Kon Braih phối hợp ngân hàng xác minh, tra cứu chủ tài khoản chuyển nhầm. Kết quả xác định người chuyển nhầm là anh N.D.D. (trú tại tỉnh Phú Thọ).

Công an xã Kon Braih đã liên hệ, hướng dẫn anh D. làm thủ tục nhận lại số tiền. Dưới sự chứng kiến của cơ quan công an, đại diện ngân hàng, chị T. đã chuyển trả lại đầy đủ số tiền 40 triệu đồng cho anh D..

Công an xã Kon Braih biểu dương hành động trung thực của chị T., góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Công an khuyến cáo, người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tránh các thủ đoạn lừa đảo.