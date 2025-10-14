“Khai tử” chung cư chờ sập, ngập rác và chuột ở Đà Nẵng

Ngày 13/10, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất khu chung cư Hòa Minh.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.317 tỷ đồng, thực hiện trong 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

Khoảng trống nằm giữa hai dãy nhà của khu chung cư Hòa Minh trong tình trạng ô nhiễm (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự án được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích khoảng 7.770m2. Diện tích sàn xây dựng khoảng 81.324m2, bao gồm 20 tầng nổi, 2 tầng hầm, cung cấp khoảng 933 căn hộ chung cư.

Liên quan đến công tác tái định cư, ngày 19/6, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt phương án hỗ trợ các hộ dân phải di dời tại khu chung cư Hòa Minh.

Theo phương án được phê duyệt, các hộ gia đình, cá nhân đang ký hợp đồng thuê nhà ở thuộc tài sản công tại chung cư Hòa Minh sẽ có 2 lựa chọn chính.

Các hộ gia đình, cá nhân tiếp tục được bố trí cho thuê một căn hộ chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn phường Thanh Khê hoặc các phường lân cận.

Hoặc các hộ gia đình, cá nhân được giải quyết mua một căn hộ chung cư nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách tại một trong các dự án trong quy định của thành phố.

Đối với những hộ dân chọn mua nhà tại chung cư số 10 Trịnh Công Sơn hoặc dự án mới tại khu chung cư Hòa Minh, thành phố sẽ bố trí chỗ ở tạm thời. Trường hợp không có quỹ nhà, người dân sẽ được hỗ trợ 50% chi phí thuê nhà trong thời gian chờ xây dựng chung cư mới.

Khu chung cư Hòa Minh được xây dựng năm 2001-2002, gồm 8 block, mỗi block 3 tầng với tổng cộng 288 căn hộ, bố trí cho các hộ dân diện giải tỏa phục vụ chỉnh trang đô thị.

Hơn 20 năm được đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục công trình tại chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng. Tường bong tróc, tình trạng nhếch nhác phổ biến, rác thải ngập tràn phía dưới và có sự xuất hiện của chuột.

Thực trạng xuống cấp của chung cư Hòa Minh cũng đã được các đại biểu chất vấn tại kỳ họp thứ XV, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu bày tỏ lo ngại rằng, vào mùa mưa bão hàng năm, người dân ở những chung cư này phải di dời vì nguy cơ “sập bất cứ lúc nào”.