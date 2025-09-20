Bão Ragasa tăng 4 cấp sau một ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào chiều 20/9, tâm bão Ragasa cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 730km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Như vậy so với chiều 19/9, bão Ragasa đã tăng 4 cấp.

Về diễn biến của bão Ragasa trong 24-72 giờ tới, cơ quan khí tượng cho biết đến 13h ngày 21/9, bão cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ cấp 13-14, giật trên cấp 17, có khả năng mạnh thêm.

Hướng di chuyển của bão Ragasa (Ảnh: NCHMF).

Chiều hôm sau, bão cách đảo Lu Dông khoảng 220km về phía Bắc Đông Bắc. Cường độ cấp 15-16, giật trên cấp 17 và tiếp tục mạnh thêm.

Đến chiều 23/9, bão Ragasa hoạt động trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông với cường độ cấp 15-16, giật trên cấp 17. Vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông rủi ro thiên tai cấp 4.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, từ chiều 22/9 trên Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ đêm 22 đến ngày 23/9, gió mạnh dần lên cấp 10-13, gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 4-8m, gần tâm bão trên 10m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.