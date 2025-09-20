Vì sao bão Ragasa tăng nhanh 3 cấp, có thể thành siêu bão?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 20/9, bão Ragasa đã mạnh lên cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Như vậy, so với thời điểm 7h sáng 19/9, bão Ragasa đã tăng 3 cấp.

Dự báo sáng 21/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên cấp 13, giật cấp 16. Đến ngày 22/9, bão tiếp tục mạnh lên cấp 15, giật trên cấp 17.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khoảng ngày 23/9, bão tiếp tục mạnh lên cấp 15-16, giật trên cấp 17 và có khả năng đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 của nước ta trong năm nay.

Bão Ragasa khả năng ảnh hưởng đến nước ta khoảng ngày 24-25/9 (Ảnh: NCHMF).

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), nhận định do nhiệt độ nước biển Thái Bình Dương cao (khoảng hơn 30 độ C) nên tạo điều kiện thuận lợi cho bão Ragasa hoạt động và tăng cấp nhanh, có thể đạt cấp độ siêu bão.

Theo ông Hưởng, cơn bão này khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 24-25/9, gây gió mạnh, mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Dự báo sau khi vào Biển Đông, hướng di chuyển của bão Ragasa còn rất khó lường do sự chi phối của nhiều yếu tố.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết chiều 22/9 vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, từ đêm 22/9 tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4-8m, vùng gần tâm bão trên 10m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ nay đến cuối năm có khoảng 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 2-4 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.