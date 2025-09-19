Biển Đông sắp chịu ảnh hưởng của bão Ragasa, có gió giật trên cấp 17

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 19h ngày 19/9, vị trí tâm bão số 8 trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h.

Đến 7h ngày 20/9, bão số 8 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão số 8 vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-4,5m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thông tin về cơn bão Ragasa, cơ quan khí tượng cho biết, lúc 19h ngày 19/9 bão cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 820km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Đến tối 20/9, bão Ragasa cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 680km về phía Đông. Sức gió vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Hướng di chuyển của bão Ragasa (Ảnh: NCHMF).

Đến 19h ngày 21/9, bão Ragasa cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 480km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục mạnh thêm.

Tối hôm sau, bão Ragasa cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 150km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15-16, giật trên cấp 17; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và tiếp tục mạnh thêm.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ ít thay đổi.

Cơ quan khí tượng dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ragasa từ chiều và đêm 22/9 vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ ngày 23/9 khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có thể chịu ảnh hưởng của bão Ragasa với cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.