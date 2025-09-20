Bão Ragasa hướng vào Biển Đông, có thể mạnh lên cấp 16

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 1h ngày 20/9, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão Mitag (bão số 8) đang trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và không còn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Đường đi của hai cơn bão: Mitag (màu đen) và Ragasa (màu xanh). Trong đó Ragasa được dự báo rất mạnh và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Về cơn bão Ragasa, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đây là cơn bão rất mạnh, có thể đạt cường độ cấp siêu bão (cấp 16, giật trên cấp 17), sóng cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Dự báo khoảng ngày 23/9 sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9.

Theo dự báo, cơn bão này khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng ngày 24-26/9, gây gió mạnh, mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết ngày và đêm 20/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông; khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.