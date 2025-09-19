Bão Ragasa có thể đạt cường độ cấp siêu bão

Sáng 19/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trên vùng biển phía Đông Philippines có cơn bão Ragasa mới hình thành, khoảng ngày 23/9 sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đây là cơn bão rất mạnh, có thể đạt cường độ cấp siêu bão (cấp 16, giật trên cấp 17), sóng cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Theo dự báo, cơn bão này khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng ngày 24-26/9, gây gió mạnh, mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Cơn bão Ragasa được dự báo rất mạnh (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Lúc 7h sáng nay, tâm bão Ragasa mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10 cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 1.000km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đến 7h ngày 20/9, bão có khả năng mạnh lên cấp 10, giật cấp 12. Đến 7h ngày 21/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10km/h và mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16.

Theo dự báo, đến 7h ngày 22/9, bão mạnh lên cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều và đêm 22/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ ngày 23/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Ragasa với cường độ rất mạnh, cấp 14-16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Về cơn bão Mitag (bão số 8), lúc 7h sáng nay, bão mạnh cấp 9, giật cấp 11 đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam.

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Bắc và sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong đêm nay và ngày mai. Bão sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới khả năng trôi về khu vực đất liền nước ta, gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ trong khoảng ngày 23-24/9.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20/9 đến ngày 28/9:

Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ ngày 22-23/9 Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng từ ngày 25/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ ngày 22-23/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 25/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ Quảng Trị đến Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 24/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ ngày 22-25/9 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.