Miền Bắc nắng nóng, Nam Bộ có mưa rào rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20 đến 21/9 khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 21 đến 23/9, khu vực này có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng từ ngày 25 đến 27/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ 22 đến 23/9 chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 25 đến 27/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Ngày 20/9, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết nắng nóng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 20/9, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.