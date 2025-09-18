Bão Mitag hình thành trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trưa 18/9, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 8), tên quốc tế là Mitag.

Lúc 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ vĩ Bắc, 118,4 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Bắc và có thể mạnh lên cấp 9.

Đến chiều tối 19/9, bão đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu và tan dần, ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp nước ta.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 8 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Ngoài ra, ngày và đêm 18/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo ngày và đêm 19/9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.