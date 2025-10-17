Ngày 17/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy với các vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình tổ chức bộ máy, cán bộ; nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy (Ảnh: Quốc Triều).

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tham mưu giúp Bí thư Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, ông Hồ Văn Niên cảm ơn những đóng góp tích cực, nổi bật của bà Bùi Thị Quỳnh Vân đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua.

Ông Niên mong muốn, trong thời gian tới, bà Bùi Thị Quỳnh Vân tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Ngày 1/10, Bộ Chính trị quyết định để bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 2/10, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Hồ Văn Niên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.