Ông Hồ Văn Niên làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ngày 2/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy để công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Hồ Văn Niên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Hồ Văn Niên (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Hồ Văn Niên (50 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) có trình độ Cử nhân luật. Ông từng làm Bí thư Huyện ủy Đak Pơ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ).

Tháng 7, ông Hồ Văn Niên được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc để bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.